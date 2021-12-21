В США впервые разрешили вакцинацию для профилактики ВИЧ-инфекции — лечение ВИЧ

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Инъекцию для профилактики ВИЧ-инфекции впервые одобрили в Соединенных Штатах Америки.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) разрешило применение инъекционного препарата Apretudе от фармацевтической компании GlaxoSmithKline. Одна инъекция будет стоить 3,7 тыс. долл. Об этом сказано на сайте правительственного ведомства.

Отмечается, что первые две дозы Apretudе необходимо вводить пациенту с интервалом в один месяц, а затем — каждые два месяца. Всего препарат нужно вводить шесть раз в год, когда прием таблеток для профилактики заболевания необходимо принимать ежедневно.

По словам директора отдела противовирусных препаратов FDA Деборы Бирнкрант, препарат будет иметь большое значение для борьбы с эпидемией ВИЧ в Соединенных Штатах. Она отмечает, что инъекции особенно ценны для лиц с высоким риском и определенной группы, где является проблемой соблюдения ежедневного приема лекарств. Также препарат разрешили использовать подросткам, которые входят в группу риска.

Безопасность и эффективность инъекции оценивались в испытаниях, где сравнивались этот препарат и Truvada. Результаты испытаний показали, что участники, принимавшие препарат, имели на 69% меньше риска заражения ВИЧ по сравнению с теми, кто принимал Truvada. Среди побочных эффектов ученые выделяли реакции на месте укола, головную боль, усталость, боль в спине и сыпь.

Сообщается, что в ближайшее время GlaxoSmithKline подаст заявку на регистрацию препарата в Великобритании и странах Европейского Союза.

Напомним, лекарства против ВИЧ, использующие технологию редактирования генов, разрабатывают в США. Препарат под названием EBT-101 отыскивает вирусы, которые пристроились в геном клеток, вырезает их оттуда и склеивает концы разрезанной спирали ДНК.