У США вперше дозволили вакцинацію для профілактики ВІЛ-інфекції. Фото:

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Ін'єкції для профілактики ВІЛ-інфекції уперше схвалили в Сполучених Штатах Америки.

Управління з питань якості продовольства і медикаментів США (FDA) дозволило застосування ін'єкційного препарату Apretudе від фармацевтичної компанії GlaxoSmithKline. Одна ін'єкція коштуватиме 3,7 тис. дол. Про це сказано на сайті урядового відомства.

Зазначається, що перші дві дози Apretudе необхідно вводити пацієнту з інтервалом в один місяць, а потім — кожні два місяці. Всього препарат потрібно вводити шість разів на рік, коли прийом таблеток для профілактики захворювання необхідно приймати щодня.

За словами директора відділу противірусних препаратів FDA Дебори Бірнкрант, препарат буде мати велике значення для боротьби з епідемією ВІЛ в Сполучених Штатах. Вона наголошує, що ін'єкції особливо цінні для осіб з високим ризиком і певної групи, де є проблемою дотримання щоденного прийому ліків. Також препарат дозволили використовувати підліткам, які входять до групи ризику.

Безпека та ефективність ін'єкції оцінювали у випробуваннях, де порівнювали цей препарат і Truvada. Результати випробувань показали, що учасники, які приймали препарат, мали на 69% менше ризику зараження ВІЛ у порівнянні з тими, хто приймав Truvada. Серед побічних ефектів вчені виділяли реакції на місці уколу, головний біль, втому, біль у спині та висип.

Повідомляється, що найближчим часом GlaxoSmithKline подасть заявку на реєстрацію препарату у Великої Британії та країнах Європейського Союзу.

Нагадаємо, ліки проти ВІЛ, які використовують технологію редагування генів, розробляють в США. Препарат під назвою EBT-101 відшукує віруси, які прилаштувалися в геном клітин, вирізає їх звідти та склеює кінці розрізаної спіралі ДНК.