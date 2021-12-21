Єврокомісія скоротила термін дії COVID-сертифікатів для подорожей

Про це 21 грудня повідомила прес-служба ЄК.

Сьогодні Комісія затвердила правила, що стосуються цифрового COVID-сертифіката ЄС, встановивши зобов’язуючий термін прийняття сертифікатів про вакцинацію у дев’ять місяців (рівно 270 днів) з метою подорожей всередині ЄС, — йдеться у повідомленні.

Єврокомісія зазначила, що це рішення враховує рекомендації Європейського центру профілактики та контролю захворювань, згідно з якими бустерні дози рекомендуються не пізніше ніж через шість місяців після завершення першого циклу вакцинації.

Сертифікат залишатиметься дійсним протягом додаткового періоду ще на три місяці після цих шести місяців, щоби гарантувати, що національні кампанії з вакцинації можуть бути скориговані, і громадяни матимуть доступ до бустерних доз.

Нові правила стануть обов’язковими для 27 країн ЄС з 1 лютого, пише агентство Reuters.

Нові правила щодо тривалості сертифікату стосуються лише поїздок між країнами. Уряди зможуть мати різний термін дії сертифікату для доступу до заходів або приміщень на своїй території.

Після бустерної вакцинації термін дії COVID-сертифікату буде продовжено без встановленого ліміту, оскільки наразі недостатньо інформації про тривалість захисту після підсилюючого щеплення. Це рішення ухвалили після оголошення про «необов'язкову рекомендацію», яке Єврокомісія оприлюднила у листопаді.