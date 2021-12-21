Еврокомиссия сократила срок действия COVID-сертификатов для путешествий

https://racurs.ua/n164736-evrokomissiya-sokratila-srok-deystviya-covid-sertifikatov-dlya-puteshestviy.html

Ракурс

Европейская комиссия изменила правила карантина в Европе. Новые условия для туристов предусматривают, что сертификат Евросоюза о вакцинации против COVID-19 будет действителен для путешествий в течение девяти месяцев после завершения графика первичных прививок.

Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба ЕК.

Сегодня Комиссия утвердила правила, касающиеся цифрового COVID-сертификата ЕС, установив обязывающий срок принятия сертификатов о вакцинации в девять месяцев (ровно 270 дней) с целью путешествий внутри ЕС, говорится в сообщении.

Еврокомиссия отметила, что это решение учитывает рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, согласно которым бустерные дозы рекомендуются не позднее чем через шесть месяцев после завершения первого цикла вакцинации.

Сертификат будет действительным в течение дополнительного периода еще на три месяца после шести месяцев, чтобы гарантировать, что национальные кампании по вакцинации могут быть скорректированы, и граждане будут иметь доступ к бустерным дозам.

Новые правила станут обязательными для 27 стран ЕС с 1 февраля, пишет агентство Reuters.

Новые правила касаются только поездок между странами. Правительства могут вводить разный срок действия сертификата для доступа к мероприятиям или помещениям на своей территории.

После бустерной вакцинации срок действия COVID-сертификата будет продлен без установленного лимита, поскольку недостаточно информации о длительности защиты после усиливающей прививки. Это решение было принято после объявления о «необязательной рекомендации», которое Еврокомиссия обнародовала в ноябре.