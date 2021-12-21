Київ потерпає від негоди, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n164738-v-yizd-do-kyieva-obmejuut-cherez-negodu-detali.html

Ракурс

У Києві через наслідки снігопаду сьогодні, 21 грудня, розпочне діяти тимчасове обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до міста.

Обмеження діятиме до покращення погодних умов увечері із 17.00 до 22.00, а також із 07.00 до 10.00 вранці. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Це обмеження покликане мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

Про зняття обмеження буде повідомлено окремо, — зазначають у КМДА.

У КМДА додають, що з початку снігопаду у столиці до роботи задіяли близько 5 тис. комунальників та понад 600 одиниць техніки. Було використано майже 3 тисячі тонн піщано-соляної суміші.

У період погіршення погодних умов не варто залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях, аби не заважати працювати спецтехніці. Автівки, які заважають прибиранню вулиць від снігу, евакуюють, — наголошують у відомстві.

У КМДА також нагадують, що балансоутримувачі зобов’язані прибирати сніг та ожеледь на 10-метровій ділянці навколо об'єкта.

За словами першого заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексія Кулеби, лише за три години роботи столична інспекція з благоустрою внесла понад 350 приписів та склала декілька десятків адмінпротоколів через невиконання відповідних вимог.

Нагадаємо, 8 грудня через погіршення погодних умов обмежувався в’їзд вантажівок на територію Рівненської області.