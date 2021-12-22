Через ризик агресії Росії сили НАТО приведені в бойову готовність. Фото: УНН

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Вторгнення Росії в Україну може відбутися вже цієї зими. Сили швидкого реагування НАТО вирішили підвищити оперативну готовність у зв’язку з розміщенням військ РФ біля українських кордонів.

Йдеться про 40 тис. військовослужбовців. Про це повідомляє видання Die Welt із посиланням на високопоставленого дипломата НАТО.

Оперативна група високого ступеня боєготовності має бути готова до розгортання в зоні кризи протягом п’яти днів.

Інші підрозділи НАТО, такі як спецназ або логісти, також були переведені в режим підвищеної готовності. За інформацією видання, відповідне рішення ухвалила Північноатлантична рада минулого тижня.

Як відомо, російська влада вимагає від США та НАТО гарантій, що Україна ніколи не стане членом Альянсу, а Вашингтон не створить військові бази на територіях пострадянських країн і не розгортатиме ядерну зброю за кордоном.

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що війська НАТО в Україну навряд прибудуть для захисту нашої держави від агресії Росії. За його словами, Лондон вважає малоймовірним відряджання військ в Україну в разі нападу Росії.

Британія наслідує приклад Сполучених Штатів. Джо Байден заявив, що відряджання американських військ для захисту України не обговорюється.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що відсутність деталей «у Вашингтоні, Лондоні та Брюсселі» може змусити російських чиновників засумніватися в серйозності обіцянок Заходу діяти у відповідь на можливе вторгнення Росії.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що хоче отримати у 2022 році чітку відповідь від НАТО щодо членства України в Альянсі.

Джерело: Die Welt