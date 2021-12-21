Главу САП снова не смогли назначить, фото: «Судебно-Юридическая газета»

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Ракурс

Главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сегодня, 21 декабря, не смогли назначить.

Победителем конкурса стал детектив Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Александр Клименко, однако часть членов комиссии отказалась утверждать ими проставленные и лично объявленные баллы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

По словам Шабунина, не дали голоса за финальное решение пятеро из шести членов комиссии от парламента, которые, по его словам, подконтрольны властям.

Сделано это показательным, подчеркнуто беспредельным способом. Чтобы у наших Западных союзников не осталось сомнений, что Зеленский и Ермак плюнули им в лицо, — считает Шабунин.

Шабунин отметил, что члены комиссии предлагают собраться завтра, 22 декабря.

Это ничего не изменит. Клименко является победителем конкурса и значит, что Банковая собирается сорвать конкурс, — считает он.

Шабунин добавил, что в результате финальной части конкурса на нового главу САП:

Александр Клименко набрал 246 баллов;

прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк набрал 229 баллов.

Обновленный меморандум экономической и финансовой политики Украины с МВФ предусматривает избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года.

Напомним, Владимир Зеленский во время визита в США пообещал президенту США Джо Байдену как можно скорее избрать нового главу САП.