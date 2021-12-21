Голову САП знову не змогли призначити, фото: «Судово-Юридична газета»

https://racurs.ua/ua/n164751-pryznachennya-golovy-sap-shabunin-zayavyv-pro-zryv-golosuvannya.html

Ракурс

Голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) сьогодні, 21 грудня, не змогли призначити.

Переможцем конкурсу став детектив Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Олександр Клименко, проте частина членів комісії відмовилася затверджувати ними ж проставлені та особисто оголошені бали. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

За словами Шабуніна, не дали голоси за фінальне рішення п’ятеро із шести членів комісії від парламенту, котрі, за його словами, підконтрольні владі.

Зроблено це в показовий, підкреслено бєспрєдєльний, спосіб. Щоб в наших Західних союзників не залишилося сумнівів, що Зеленський і Єрмак плюнули їм в лице, — вважає Шабунін.

Шабунін зазначив, що члени комісії пропонують зібратися завтра, 22 грудня.

Це нічого не змінить. Клименко є переможцем конкурсу і це означає, що Банкова збирається зірвати конкурс, — вважає він.

Шабунін додав, що в результаті фінальної частини конкурсу на нового голову САП:

Олександр Клименко набрав 246 балів;

прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк набрав 229 балів.

Оновлений меморандум економічної та фінансової політики України з МВФ передбачає обрання нового керівника САП до грудня 2021 року.

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час візиту до США пообіцяв президенту США Джо Байденуякомога швидше обрати нового очільника САП.