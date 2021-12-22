Подробности смертельного пожара под Винницей. Фото: Ракурс

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Ракурс

Пожар сегодня, 22 декабря, произошел в гостинице «Баттерфляй» в Винницкой области. Спасатели обнародовали видео с места трагедии.

По предварительной информации, три человека во время пожара выпрыгнули из окна. Об этом сообщили в пресс-службах ГСЧС и полиции.

От полученных повреждений погибла девушка. Кроме того, 43-летний мужчина и 19-летняя девушка госпитализированы в больницу.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Санкция предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Возгорание возникло на кровле комплекса отдыха, площадь пожара составляла 800 квадратных метров.

К тушению пожара привлекли 44 спасателя и 13 единиц техники. По состоянию на 5.09 возгорание удалось локализовать, а менее чем через 20 минут огонь ликвидировали.

Еще до приезда спасателей из помещения эвакуировали 56 человек, среди которых 53 детей (2006−2016 годов рождения).