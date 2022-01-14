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Ракурс
У Закарпатській області зафіксували землетрус, фото: Gismeteo

Землетрус стався на Закарпатті — деталі

14 січ 2022, 16:42
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У Закарпатській області сьогодні, 14 січня, о 13.17.07 зафіксовано землетрус магнітудою 1,3 за шкалою Ріхтера.

Такі землетруси відносяться до невідчутних, повідомляє прес-служба Головного центру спеціального контролю Державного космічного агентства України.

Епіцентр землетрусу розташовувався за 12 км на схід від Ужгорода на глибині 2 км.

Зазначається, що протягом 2020−2022 років в районі Ужгорода зафіксували загалом шість землетрусів, найпотужніші з яких відбулися 19 та 27 квітня 2020 року — з магнітудами 3,1 та 3,2 відповідно. До цього останній зареєстрований у цьому районі землетрус стався 13 січня — з магнітудою 1,5.


Землетрус на Закарпатті, інфографіка: Головний центр спеціального контролю ДКАУ

Нагадаємо, у грудні 2021 року сейсмологи зафіксували підземні поштовхи поблизу міста Надвірна Івано-Франківської області, розташованого неподалік від відомих курортних містечок Яремче та Буковель.

Джерело: Ракурс


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