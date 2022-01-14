Валютним ринком України керує геополітика. Фото: УП

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Ракурс

Українська гривня у 2022 році продовжує знецінюватися — за 14 днів січня офіційний курс долара в Україні виріс майже на 50 копійок. Станом на сьогодні долар коштує 27,8 грн.

Таке подорожчання американської валюти — найвищий показник з квітня 2021 року. Експерти вважають, що тоді курс гривні девальвував до 28,04 грн за дол. на фоні новин про концентрацію російських військ на кордонах з Україною. У січні ситуація була схожою. Про це повідомляє Telegram-канал «Монополіст».

Січнева девальвація має аналогічні причинно-наслідкові зв’язки:

Скупчення військ агресора на кордоні, стягування бойової авіації та розбудова військової логістики.

Загострення риторики між Росією і США та країнами НАТО, які готують для Кремля широкий пакет санкцій на випадок вторгнення в Україну.

А після заяви Кремля про те, що президенту РФ Володимиру Путіну «військові фахівці» постійно пропонують варіанти на випадок погіршення обстановки, прибутковість доларових єврооблігацій України з погашенням у вересні 2022 року перевищила дохідність гривневих облігацій внутрішньої позики — дохідність євробондів перевищила 14%.

На тлі новин нерезиденти продовжують продавати українські ОВДП, щоб вивести валюту з України. Сукупний портфель іноземних інвесторів в облігації уряду з 1 січня скоротився на 4,3 млрд грн. Попит на валюту генерують також і дочки іноземних корпорацій, які активізували вивід дивідендів з України на фоні новин про підготовку до вторгнення, — пише «Монополіст».

Зазначається, що водночас продавці валюти та експортери намагаються, за можливості, притримати її, щоб дорожче продати в майбутньому. Наголошується, що валютним ринком України зараз управляє геополітика, економічні фактори відійшли на другий план. Банкіри допускають, що курс може перетнути позначку 28 грн за дол.

Видання «Мінфін» пише, що психологічний тиск на гривню зростає, а попит перевищує пропозицію. Особливих змін не відбувається, навіть попри досить активні розпродажі валюти Нацбанком. Це провокує вихід ринку відкладеного попиту з боку вже всіх груп імпортерів і водночас зростання апетитів за бажаним курсом у продавців. Реагує на це підвищенням котирувань і готівковий ринок.

Експерти вважають, що НБУ доведеться брати активну участь у торгах, якщо він не хоче отримати черговий зльот курсу до 28 грн за дол. А в разі зростання котирувань міжбанку до рівнів у 28 грн поставить остаточний хрест на всіх ідеях регулятора приборкати інфляцію та максимально швидко повернути її до планового значення 5%.

Нагадаємо, 14 грудня курс валют в Україні призвів до різкого подорожчання євро. Європейська валюта подорожчала на 30 коп., і коштує сьогодні 31,78 грн за євро. Долар зріс на 3 коп., і коштує 27,74 грн за дол.

Джерело: «Мінфін», «Монополіст»