Валютным рынком Украины руководит геополитика. Фото: УП

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Ракурс

Украинская гривна в 2022 году продолжает обесцениваться — за 14 дней января официальный курс доллара в Украине вырос почти на 50 копеек. По состоянию на сегодня доллар стоит 27,8 грн.

Такое подорожание американской валюты — самый высокий показатель с апреля 2021 года. Эксперты считают, что тогда курс гривны девальвировал до 28,04 грн за долл. на фоне новостей о концентрации российских войск на границах с Украиной. В январе ситуация была похожая. Об этом сообщает Telegram-канал «Монополист».

Январская девальвация имеет аналогичные причинно-следственные связи:

Скопление войск агрессора на границе, стягивание боевой авиации и развитие военной логистики.

Обострение риторики между Россией и США и странами НАТО, которые готовят для Кремля широкий пакет санкций на случай вторжения в Украину.

А после заявления Кремля о том, что президенту РФ Владимиру Путину «военные специалисты» постоянно предлагают варианты на случай ухудшения обстановки, доходность долларовых еврооблигаций Украины с погашением в сентябре 2022 года превысила доходность гривневых облигаций внутреннего займа — доходность евробондов превысила 14%.

На фоне новостей нерезиденты продолжают продавать украинские ОВГЗ, чтобы вывести валюту из Украины. Совокупный портфель иностранных инвесторов в облигации правительства с 1 января сократился на 4,3 млрд грн. Спрос на валюту генерируют также и дочери иностранных корпораций, которые активизировали вывод дивидендов из Украины на фоне новостей о подготовке к вторжению, — пишет «Монополист».

Отмечается, что в то же время продавцы валюты и экспортеры пытаются, по возможности, придержать ее, чтобы дороже продать в будущем. Отмечается, что валютным рынком Украины сейчас управляет геополитика, экономические факторы отошли на второй план. Банкиры допускают, что курс может пересечь отметку 28 грн за долл.

Издание «Минфин» пишет, что психологическое давление на гривну растет, а спрос превышает предложение. Особых изменений не происходит, даже несмотря на достаточно активные распродажи валюты Нацбанком. Это провоцирует выход рынка отложенного спроса со стороны уже всех групп импортеров и одновременно рост аппетитов по желаемому курсу у продавцов. Реагирует на это повышением котировок и наличный рынок.

Эксперты считают, что НБУ придется активно участвовать в торгах, если он не хочет получить очередной слет курса до 28 грн за долл. А в случае роста котировок межбанка до уровней в 28 грн поставит окончательный крест на всех идеях регулятора обуздать инфляцию и максимально быстро вернуть ее к плановому значению 5%.

Напомним, 14 декабря курс валют в Украине привел к резкому подорожанию евро. Европейская валюта подорожала на 30 коп., и стоит сегодня 31,78 грн за евро. Доллар вырос на 3 коп., и стоит 27,74 грн за долл.

Источник: «Минфин», «Монополист»