Цукерберг получил иск на 3 млрд долл. за использование личных данных

https://racurs.ua/n165732-cukerberg-poluchil-isk-na-3-mlrd-doll-za-ispolzovanie-lichnyh-dannyh.html

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За использование личных данных пользователей в социальной сети Facebook компания Meta в Великобритании получила новый иск. 44 млн британцев требуют около 3,1 млрд долл. компенсации.

В ходатайстве утверждается, что Meta нарушила британский закон «О конкуренции» 1998 года. Об этом сообщает издание The Guardian.

В иске указывается, что компания предоставляет бесплатный доступ к своей соцсети и передает за это личные данные пользователей рекламодателям, получая за этот счет большую часть своих доходов.

Я думаю, что пользователи в полной мере осознают, насколько несправедливо это соглашение, когда они принимают условия, — заявила эксперт по правовым вопросам доктор Лиза Ловдал Гормсен, подавшая иск на компанию в Апелляционный суд Великобритании.

В рамках иска рассматривается период с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2019 года. В случае успеха дела размер компенсации на одного пользователя будет устанавливаться судом. Рассмотрение дела может занять до года.

Люди получают доступ к нашей соцсети бесплатно и сами контролируют то, какой информацией они делятся на платформах Meta и с кем, — прокомментировал поданное заявление представитель Meta.

Источник: The Guardian