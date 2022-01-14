Цукерберг отримав позов на 3 млрд дол. за використання особистих даних

https://racurs.ua/ua/n165732-cukerberg-otrymav-pozov-na-3-mlrd-dol-za-vykorystannya-osobystyh-danyh.html

Ракурс

За використання особистих даних користувачів у соціальній мережі Facebook компанія Meta у Великій Британії отримала новий позов. 44 млн британців вимагають близько 3,1 млрд дол. компенсації.

У клопотанні стверджується, що Meta порушила британський закон «Про конкуренцію» 1998 року. Про це повідомляє видання The Guardian.

У позові вказується, що компанія надає безкоштовний доступ до своєї соцмережі та передає за це особисті дані користувачів рекламодавцям, отримуючи за це більшу частину своїх доходів.

Я думаю, що користувачі до кінця не усвідомлюють, наскільки несправедливою є ця угода, коли вони приймають умови, — заявила експертка з правових питань доктор Ліза Ловдал Гормсен, яка подала позов на компанію до Апеляційного суду Великої Британії.

У рамках позову розглядається період з 1 жовтня 2015 року до 31 грудня 2019 року. У разі успіху справи розмір компенсації на одного користувача встановлюватиметься судом. Розгляд справи може тривати до року.

Люди отримують доступ до нашої соцмережі безкоштовно і самі контролюють те, якою інформацією вони діляться на платформах Meta та з ким, — прокоментував поданий позов представник Meta.

Джерело: The Guardian