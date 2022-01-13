Apple підвищить ціни в українському App Store – в чому причина

https://racurs.ua/ua/n165674-apple-pidvyschyt-ciny-v-ukrayinskomu-app-store-v-chomu-prychyna.html

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Apple, американська технологічна компанія, на 20% підвищить ціни на застосунки та купівлю у застосунках в App Store в Україні.

Зміни запровадять найближчими днями. Вони не стосуватимуться підписок з автоматичним оновленням. Про це повідомляє AIN.

При цьому Apple дозволила розробникам залишати старі ціни для постійних клієнтів, якщо їхні продукти пропонують підписку.

Водночас ціни на Apple Music та Apple TV водночас залишилися незмінними. У листі з чеком, який надходить на пошту користувачам, тепер уточнюють, що до вартості підписки входить ПДВ.

Верховна Рада ухвалила так званий закон про «податок на Google» для нерезидентів (транснаціональних компаній), які не мають представництв в Україні.

Цікаво, що автори законопроекту і профільні міністри запевняли, що податок не зачепить звичайних людей.

Закон набув чинності з 1 січня 2022 року. Зміни стосуються компаній, чий річний оборот операцій перевищує 1 млн грн.

Раніше про підвищення цін на свої послуги в Україні вже оголосили компанії eBay, Amazon, Google та Meta.

Нагадаємо, раніше Apple підписала таємну угоду з Китаєм на 275 млрд дол. в обмін на послаблення регуляторів.

Угоду ініціював генеральний директор Apple Тім Кук під час своїх візитів до Пекіна. Він займався процесом спільно з китайським офісом компанії.

У 2016 році Apple зіткнулася зі сплеском активності регуляторів у Китаї. Тоді Кук запропонував китайському уряду отримати певну свободу на роботу компанії та підписати угоду на п’ять років з метою інвестиції в економіку країни 275 млрд дол.

Джерело: AIN