Описано новий метод стеження за iPhone

https://racurs.ua/ua/n165342-opysano-novyy-metod-stejennya-za-iphone.html

Ракурс

iPhone (айфон), ряд смартфонів, розроблений компанією Apple, має вбудовані функції безпеки та конфіденційності. Однак це не гарантує 100% захисту від шахраїв.

Фахівці створили троян, який імітує процес вимкнення смартфона Apple. Про це повідомляє видання Bleeping Computer.

Шпигунська програма була розроблена для вивчення та опису фахівцями компанії ZecOps, яка займається питаннями безпеки.

Програма під назвою PoC потрапляє в iOS та бере під контроль керування деякими процесами пристрою. У випадку, коли користувач дає команду пристрою вимкнутися, програма імітує цей процес, насправді не вимикаючи його.

Під час роботи програми екран iPhone чорніє, на ньому з’являється індикатор вимкнення. За словами експертів, людині може здатися, що телефон вимкнено, хоча насправді девайс продовжить працювати.

Після повторного натискання кнопки пристрій увімкнеться. Зловмисники можуть використовувати цей метод для стеження.

Автори пояснили, що подібний троян може ввести власника iPhone в оману. Фахівці рекомендують перезавантажувати смартфони у разі виявлення шкідливих програм — зазвичай це вивантажує віруси з пам’яті гаджета та знищує їх. Однак у разі роботи програми PoC перезавантаження не відбувається й інші віруси продовжують свою роботу.

Джерело:Bleeping Computer