Описан новый метод слежки за iPhone

https://racurs.ua/n165342-opisan-novyy-metod-slejki-za-iphone.html

Ракурс

iPhone (айфон), ряд смартфонов, разработанный компанией Apple, имеет встроенные функции безопасности и конфиденциальности. Однако это не гарантирует 100% защиты от мошенников.

Специалисты создали троян, который имитирует процесс выключения смартфона Apple. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

Шпионская программа была разработана для изучения и описания специалистами компании ZecOps, занимающейся вопросами безопасности.

Программа под названием PoC внедряется в iOS и берет под контроль управление некоторыми процессами устройства. В случае, когда пользователь дает команду устройству выключиться, программа имитирует данный процесс, на самом деле не выключая его.

Во время работы программы экран iPhone чернеет, на нем появляется индикатор выключения. По словам экспертов, человеку может показаться, что телефон выключен, хотя на самом деле девайс продолжит работать.

После того как пользователь повторно нажмет на кнопку, устройство включится. Злоумышленники могут использовать данный метод для слежки.

Авторы объяснили, что подобный троян может ввести владельца iPhone в заблуждение. Специалисты рекомендуют перезагружать смартфоны в случае обнаружения вредоносных программ — обычно это выгружает вирусы из памяти гаджета и уничтожает их. Однако в случае работы программы PoC перезагрузка не происходит и другие вирусы продолжают свою работу.

Источник: Bleeping Computer