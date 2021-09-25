Назван недостаток нового iPhone от Apple

https://racurs.ua/n160712-nazvan-nedostatok-novogo-iphone-ot-apple-foto.html

Ракурс

Назван недостаток флагманского смартфона iPhone 13 американского производителя Apple. Один из владельцев самой дорогой модели телефона пожаловался на камеру, которая якобы сильно выпирает из корпуса и мешает зарядке устройства.

По его словам, iPhone 13 Pro и 13 Pro Max оказались несовместимы с некоторыми аксессуарами. Их блок камер настолько крупный, что не позволяет прикрепить телефон к зарядке. Об этом говорится в испанском блоге La Manzana Mordida.

Журналисты ссылаются на читателя, который приобрел iPhone 13 Pro вместе с чехлом и беспроводной зарядкой MagSafe Duo. Последняя отличается от базового аксессуара MagSafe тем, что может заряжать два устройства одновременно. По словам автора, все аксессуары были созданы для актуальной линейки смартфонов и должны соответствовать им.

iPhone 13 оснащен новым процессором А15 Bionic, который имеет еще более мощное видеоядро и работает на 50% шустрее конкурентов на рынке. Также Apple обновила дизайн блока камер. iPhone 13 и 13 mini теперь имеют больший 12-мегапиксельный сенсор основной широкоугольной камеры с размером пикселей 1,7 мкм и диафрагмой f/1.6. Apple уверяет, что iPhone 13 и 13 mini имеют лучшую стабилизацию и светосилу, что позволит снимать видео на профессиональном уровне.

Напомним, что при выпуске новых смартфонов Apple обновила собственный рекорд стоимости.

Стоимость iPhone 13 Pro стартует в США от 999 долл. iPhone 13 Pro Max стоит от 1099 долл.

Цена iPhone 13 в США стартует от 799 долл. iPhone 13 mini стоит от 699 долл.