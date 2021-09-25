Названо недолік нового iPhone від Apple

https://racurs.ua/ua/n160712-nazvano-nedolik-novogo-iphone-vid-apple-foto.html

Ракурс

Названо недолік флагманського смартфона iPhone 13 американського виробника Apple. Один з власників найдорожчої моделі телефону поскаржився на камеру, яка нібито сильно випирає з-за корпусу і заважає зарядці пристрою.

За його словами, iPhone 13 Pro і 13 Pro Max виявилися несумісними з деякими аксесуарами. Їхній блок камер настільки великий, що не дозволяє прикріпити телефон до зарядки. Про це йдеться в іспанському блозі La Manzana Mordida.

Журналісти посилаються на читача, який придбав iPhone 13 Pro разом з чохлом і бездротовою зарядкою MagSafe Duo. Остання відрізняється від базового аксесуара MagSafe тим, що може заряджати два пристрої одночасно. За словами автора, всі аксесуари були створені для актуальної лінійки смартфонів і повинні відповідати їм.

iPhone 13 оснащено новим процесором А15 Bionic, що має ще більш потужне відеоядро і працює на 50% шустріше за конкурентів на ринку. Також Apple оновила дизайн блоку камер. iPhone 13 та 13 mini тепер мають більший 12-мегапіксельний сенсор основної ширококутної камери, з розміром пікселів 1,7 мкм та діафрагмою f/1.6. Apple запевняє, що iPhone 13 і 13 mini мають кращу стабілізацію та світлосилу, що дозволить знімати відео на професійному рівні.

Нагадаємо, що під час випуску нових смартфонів Apple оновила власний рекорд вартості.

Вартість iPhone 13 Pro стартує в США від 999 дол. iPhone 13 Pro Max коштує від 1099 дол.

Ціна iPhone 13 у США стартує від 799 дол. iPhone 13 mini коштує від 699 дол.