Apple змусять змінити зарядні пристрої для iPhone

https://racurs.ua/ua/n160675-apple-zmusyat-zminyty-zaryadni-prystroyi-dlya-iphone-u-2022-roci.html

Ракурс

Apple, американська компанія, незабаром буде змушена змінити зарядні пристрої для своїх смартфонів iPhone — Європейська комісія пропонує зробити кабелі з портами USB-C обов’язковим для зарядки всіх мобільних пристроїв, включаючи iPhone.

Таким чином європейські законодавці прагнуть скоротити 11 тис. тонн відходів у Європі. Зауважимо, що Apple вже понад 10 років використовує власний кабель для зарядження пристроїв й тривалий час протистояла ініціативі ЄС. Якщо вона буде ухвалена Європарламентом, нові правила дадуть виробникам смартфонів два роки на перехід до USB-C кабелів, пише The Daily Maill.

Єврокомісія на засіданні 23 вересня офіційно представила проект закону щодо єдиного зарядного пристрою для всіх мобільних телефонів, планшетів, камер, навушників, колонок та ігрових консолей. Таким чином у ЄС хочуть створити єдиний стандарт — USB-C.

Нагадаємо, торік Європарламент ухвалив резолюцію про єдиний стандарт зарядки мобільних пристроїв. Тоді лише Apple виступала проти — виробник iPhone заявив, що ця ініціатива «задушить інновації» і ненавмисно створить ще більше електронних відходів.

Згідно з дослідженням Єврокомісії, станом на 2018 рік половина гаджетів в ЄС оснащувалися роз'ємом microUSB, ще 29% - USB-C, а 21% - роз'ємом Lightning, який використовується в пристроях Apple.