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Ракурс
Apple заставят поменять зарядные устройства для iPhone

Apple заставят поменять зарядные устройства для iPhone

24 сен 2021, 15:35
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Apple, американская компания, вскоре будет вынуждена изменить зарядные устройства для своих смартфонов iPhone — Европейская комиссия предлагает сделать кабели с портами USB-C обязательными для зарядки всех мобильных устройств, включая iPhone.

Таким образом европейские законодатели стремятся сократить 11 тыс. тонн отходов в Европе. Отметим, что Apple уже более 10 лет использует собственный кабель для зарядки устройств и длительное время противостояла инициативе ЕС. Если она будет принята Европарламентом, новые правила дадут производителям смартфонов два года на переход на USB-C кабели, пишет The Daily Maill.

Еврокомиссия на заседании 23 сентября официально представила проект закона о б унифицированном зарядном устройстве для всех мобильных телефонов, планшетов, камер, наушников, колонок и игровых консолей. Таким образом в ЕС хотят создать единый стандарт — USB-C.


Напомним, в 2020 году Европарламент принял резолюцию о едином стандарте зарядки мобильных устройств. Тогда только Apple выступала против — производитель iPhone заявил, что эта инициатива «задушит инновации» и нечаянно создаст еще больше электронных отходов.

Согласно исследованию Еврокомиссии, по состоянию на 2018 год половина гаджетов в ЕС оснащались разъемом microUSB, еще 29% - USB-C, а 21% - разъемом Lightning, который используется в устройствах Apple.

Источник: Ракурс


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