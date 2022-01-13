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Ракурс
Росія погрожує Заходу розгортанням військ у Венесуелі і на Кубі

Росія погрожує Заходу розгортанням військ у Венесуелі і на Кубі

13 січ 2022, 15:35
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Розгортанням військ у Венесуелі і на Кубі погрожує Росія у разі провалу переговорів із Заходом щодо гарантій безпеки і подальшою напругою у відносинах. Така заява пролунала від Сергія Рябкова — заступника глави Міністерства закордонних справ Росії.

Я не хочу нічого підтверджувати і нічого виключати теж не буду, — цитує ТАСС відповідь Рябкова на запитання, чи можливий такий сценарій розвитку подій.

Російський чиновник додав, що все залежить «від дій американських колег». Заступник глави МЗС країни-агресора РФ також заявив, що якщо «військовий тиск з боку США» продовжиться, то Москва допускає заходи по лінії військово-морського флоту, про які вже говорив президент РФ Володимир Путін.

Ми не хочемо цього, дипломати повинні домовитися, — сказав він.


Разом з тим, з його слів, Кремль не бачить підстав для проведення найближчим часом нового раунду переговорів зі США щодо гарантій безпеки.

Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному фланзі. 13 січня в ОБСЄ триває обговорення російських пропозицій США та НАТО щодо гарантій безпеки.

Джерело: Ракурс


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