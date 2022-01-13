Ризик війни в Європі найвищий за останні 30 років, заявили в ОБСЄ

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Ризик війни в Європі найвищий за останні 30 років, сказав у четвер голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), очільник МЗС Польщі Збігнєв Рау на початку засідання ради ОБСЄ, де цьогоріч головує Варшава.

Тривалі конфлікти, військові зіткнення, радикалізація, тероризм, поряд із ерозією режимів контролю над озброєннями, наслідками пандемії COVID-19 і глибокими порушеннями прав людини та основних свобод ведуть до посилення невизначеності, непередбачуваності, розколу та страху в наших суспільствах. Здається, ризик війни в регіоні ОБСЄ зараз більший, аніж будь-коли за останні 30 років, — цитує головного дипломата Польщі видання Dziennik Gazeta Prawna.

Зустріч ОБСЄ є черговою у серії дипломатичних перемовин між Кремлем і країнами Заходу щодо безпекових ультиматумів РФ і нарощування російських військ біля кордонів України. Рау наголосив, що зараз країни ОБСЄ стикаються з особливими викликами для миру та безпеки.

Ми мали справу з можливістю серйозної військової ескалації у Східній Європі впродовж кількох тижнів. Військові аналітики вказують на значне збільшення кількості військ у регіоні. Нещодавно ми чули вимогу гарантій безпеки, пов’язану з важливою частиною простору ОБСЄ та оновлений дискурс про сфери впливу, — сказав Рау.

На його думку, ОБСЄ повинна зосередитися на зусиллях для вирішенні конфлікту на сході України.

Нам потрібно сконцентруватися на мирному вирішенні конфлікту навколо України відповідно до мінських домовленостей та поважаючи суверенітет, територіальну цілісність та єдність України, — зазначив він.



При цьому очільник польської дипломатії зазначив, що ситуація з можливою військовою ескалацією Росії потребує «міжнародної оцінки та належної реакції».

Нагадаємо, раніше головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель зазначив, що ОБСЄ разом із ЄС та НАТО є ключовим гравцем у плані забезпечення європейської безпеки.