Порошенко переписав Roshen та аграрний бізнес на сина і врятував їх від арешту

Порошенко переписав Roshen та аграрний бізнес на сина і захистив їх від арешту

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Петро Порошенко переписав корпорацію Roshen та інший великий бізнес на старшого сина. Журналісти-розслідувачі вважають, що ця обставина може дозволити уникнути арешту активів екс-президента, оскільки суд нещодавно арештував лише те майно лідера «Євросолідарності», яке належало йому особисто.

Про ймовірний правовий кульбіт екс-президента, який завбачливо переписав частину активів на сина, йдеться у розслідуванні «Слідства.Інфо».

У грудні п’ятий президент України Порошенко отримав підозру про державну зраду та сприяння тероризму. Звинувачують його у постачанні вугілля із тимчасово окупованих територій та підтримці діяльності так званих «ДНР» та «ЛНР».

Після цього Печерський райсуд столиці дозволив затримати Порошенка для доправлення до суду, де вже має відбутися обрання йому запобіжного заходу. Розмір застави прокурори визначили в 1 млрд грн.

6 січня той таки Печерський районний суд у «вугільній справі» арештував усе майно Порошенка — компанії, що йому належать, нерухоме майно, включно з будинком у Козині, банківські рахунки.

Журналісти дізналися, чи потрапили до цього списку найприбутковіші частини власності людини, статки якої Forbes оцінюють в 1,6 млрд дол., наприклад, одна з найбільших світових кондитерських фабрик Roshen.

У розслідуванні «Слідство.Інфо» йдеться, що ключовими бізнес-активами Порошенка зараз володіє його син Олексій. Це приблизно 50 компаній, значна частина яких прямо пов’язана з корпорацією Roshen. Порошенку-молодшому відійшов і аграрний бізнес батька.

Олексій Порошенко до осені 2019 року був народним депутатом від партії свого батька. Судячи з його декларацій, на момент депутатства він не володів жодною фірмою.

Але вже за кілька місяців він став власником корпорації Roshen, включно з українськими та іноземними компаніями. Це сталося саме тоді, коли українські правоохоронці почали активно цікавитися діяльністю Петра Порошенка.

Джерело: Слідство. Інфо