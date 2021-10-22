Санкції проти "Рошена" Порошенка вимагають від Зеленського "слуги", фото - 24 канал

https://racurs.ua/ua/n162001-sankciyi-proty-roshena-poroshenka-vymagaut-vid-zelenskogo-slugy.html

Ракурс

Верховна Рада 22 жовтня підтримала звернення до президента Володимира Зеленського про накладення санкцій на корпорацію Roshen за фінансування країни-агресора.

За таке рішення в сесійній залі знайшлося 153 депутати.

Крім того, нардепи провалили три голосування щодо таких запитів:

за присвоєння звання «Почесний винахідник України» Гео Лерос;

за присвоєння звання «Заслужений енергетик України» Олександру Лукашенко і Володимиру Путіну;

за дозвіл «слугам» без відома господаря на Банковій ходити на телеефіри.

Цього тижня «слуга народу» Владлен Неклюдов звинуватив п’ятого президента України Петра Порошенка в торгівлі з країною-окупантом. Він заявив, що попри війну з Росією, Порошенко нібито й надалі постачає свою продукцію у РФ та заробляє на цьому. Таку заяву він зробив під час виступу з трибуни у Верховній Раді.

Неклюдов наголосив, що дії Порошенка треба розглянути на засіданні Ради національної оборони і безпеки (РНБО), оскільки «діяльність корпорації „Рошен“ загрожує національній безпеці».

Натомість у фракції «Європейська солідарність» відреагували на скандальний виступ нардепа. Нардеп Ірина Геращенко заявила, що «Рошен» заплатив 12 млрд грн податків із 2014 року.