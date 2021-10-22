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Ракурс
Санкции против «Рошен» Порошенко требуют от Зеленского «слуги»

Санкции против Roshen Порошенко требуют от Зеленского «слуги»

22 окт 2021, 14:12
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Верховная Рада 22 октября поддержала обращение к президенту Владимиру Зеленскому о наложении санкций на корпорацию Roshen («Рошен») за финансирование страны-агрессора.

За такое решение в сессионном зале нашлось 153 депутата.

Кроме того, нардепы провалили три голосования по таким запросам:

  • за присвоение звания «Почетный изобретатель Украины» Гео Леросу;
  • за присвоение звания «Заслуженный энергетик Украины» Александру Лукашенко и Владимиру Путину;
  • за разрешение «слугам» без ведома хозяина на Банковой ходить на телеэфиры.

На этой неделе «слуга народа» Владлен Неклюдов обвинил пятого президента Украины Петра Порошенко в торговле со страной-оккупантом. Он заявил, что Порошенко якобы продолжает поставлять свою продукцию в РФ и зарабатывает на этом. Такое заявление Неклюдов сделал во время выступления с трибуны в Верховной Раде.


Он захотел рассмотреть действия Порошенко на заседании Совета национальной обороны и безопасности (СНБО), поскольку «деятельность корпорации» Рошен «угрожает национальной безопасности».

Во фракции «Европейская солидарность» отреагировали на скандальное выступление нардепа. Ирина Геращенко заявила, что «Рошен» заплатил 12 млрд грн налогов с 2014 года.

Источник: Ракурс


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