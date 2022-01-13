Порошенко переписал Roshen и аграрный бизнес на сына и спас их от ареста

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Петр Порошенко переписал корпорацию Roshen и другой крупный бизнес на старшего сына. Журналисты-расследователи считают, что это обстоятельство может позволить избежать ареста активов экс-президента, поскольку суд недавно арестовал только то имущество лидера «Евросолидарности», которое принадлежало ему лично.

О предполагаемом правовом кульбите экс-президента, предусмотрительно переписавшего часть активов на сына, говорится в расследовании «Следствия.Инфо».

В декабре пятый президент Украины Порошенко получил подозрение о государственной измене и содействии терроризму. Обвиняют его в снабжении угля с временно оккупированных территорий и поддержке деятельности так называемых «ДНР» и «ЛНР».

После этого Печерский райсуд столицы разрешил задержать Порошенко для отправки в суд, где должно состояться избрание ему меры пресечения. Размер залога прокуроры определили в 1 млрд. грн.

6 января тот же Печерский районный суд по «угольному делу» арестовал все имущество Порошенко — принадлежащие ему компании, недвижимое имущество, включая дом в Козине, банковские счета.

Журналисты узнали, попали ли в этот список наиболее прибыльные части собственности человека, состояние которого Forbes оценивают в 1,6 млрд долл., например, одна из крупнейших в мире кондитерских фабрик Roshen.

В расследовании «Следствие.Инфо» говорится, что ключевыми бизнес-активами Порошенко сейчас владеет его сын Алексей. Это примерно 50 компаний, значительная часть которых напрямую связана с корпорацией Roshen. Порошенко-младшему отошел и аграрный бизнес отца.

Алексей Порошенко до осени 2019 года был народным депутатом от партии своего отца. Судя по его декларациям, на момент депутатства он не владел ни одной фирмой.

Но уже через несколько месяцев он стал владельцем корпорации Roshen, включая украинские и иностранные компании. Это произошло именно тогда, когда украинские стражи порядка начали активно интересоваться деятельностью Порошенко.

Источник: «Следствие.Инфо»