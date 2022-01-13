Браузер Firefox перестал работать из-за критической ошибки. Фото:

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Ракурс

Браузер Firefox приостановил свою работу в четверг, 13 января.

Пользователи со всего мира сообщают о проблеме, которая наблюдается в работе десктопной версии браузера. Эта ошибка не давала приложению обновлять страницы в течение нескольких минут. На это обратили внимание пользователи форума Bugzilla, пишет Tjournal.

В описании ошибки сказано, что Google Cloud Load Balancer (или аналогичный сервис CloudFlare), который работает с одним из серверов Firefox, получил обновление, которое вызывает существующую ошибку HTTP3. Пользователи отмечают, что браузер перестал работать на всех операционных системах — Windows, Linux и MacOS. Они также заметили, что проблемы наблюдались только в Firefox 96.0.

Отмечается, что проблему можно исправить — необходимо ввести в адресную строку about: config и переключить параметр network.http.http3.enabled на false. Или же ввести about: telemetry и отключить всю телеметрию и перезапустить браузер.

По состоянию на 14.15 браузер Firefox уже работал должным образом.

Напомним, в ноябре социальная сеть Instagram снова работала нестабильно — пользователи жаловались на задержку с отправкой сообщений и отсутствие связи с сервером. В ряде стран пользователи не могли войти в свои учетные записи.

Источник: Tjournal