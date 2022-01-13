Браузер Firefox перестав працювати через критичну помилку. Фото:

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Ракурс

Браузер Firefox призупинився свою роботу у четвер, 13 січня.

Користувачі з усього світу повідомляють про проблему, яка спостерігається у роботі десктопної версії браузера. Ця помилка не давала додатку оновлювати сторінки протягом декількох хвилин. На це звернули увагу користувачі форуму Bugzilla, пише Tjournal.

В описі помилки сказано, що Google Cloud Load Balancer (або аналогічний сервіс CloudFlare), який працює з одним з серверів Firefox, отримав оновлення, яке викликає наявну помилку HTTP3. Користувачі відзначають, що браузер перестав працювати на всіх операційних системах — Windows, Linux і MacOS. Вони також помітили, що проблеми спостерігалися лише в Firefox 96.0.

Зазначається, що проблему можна виправити — необхідно ввести в адресний рядок about: config і перемикнути параметр network.http.http3.enabled на false. Або ж ввести about: telemetry і відключити всю телеметрію і перезапустити браузер.

Станом на 14.15 браузер Firefox вже працював належним чином.

Нагадаємо, у листопаді соціальна мережа Instagram знову працювала нестабільно — користувачі скаржилися на затримку з відправленням повідомлень і відсутність зв’язку з сервером. В низці країн користувачі не могли увійти у свої облікові записи.

Джерело: Tjournal