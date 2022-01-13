Риск войны в Европе самый высокий за последние 30 лет, заявили в ОБСЕ

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Риск войны в Европе самый высокий за последние 30 лет. Об этом сказал в четверг председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), глава МИД Польши Збигнев Рау в начале заседания совета ОБСЕ, которым в 2022 году руководит Варшава.

Продолжительные конфликты, военные столкновения, радикализация, терроризм, наряду с ослаблением режима контроля над вооружениями, последствиями пандемии COVID-19 и глубокими нарушениями прав человека и основных свобод ведут к усилению неопределенности, непредсказуемости, раскола и страха в наших обществах. Кажется, риск войны в регионе ОБСЕ сейчас больше, чем когда-либо за последние 30 лет, — цитирует главного дипломата Польши издание Dziennik Gazeta Prawna.

Встреча ОБСЕ является очередной в серии дипломатических переговоров между Кремлем и странами Запада по ультиматумам РФ и наращиванию российских войск у границ Украины. Рау подчеркнул, что сейчас страны ОБСЕ сталкиваются с особыми вызовами для мира и безопасности.

Мы имели дело с возможностью серьезной военной эскалации в Восточной Европе в течение нескольких недель. Военные аналитики указывают на значительный рост количества войск в регионе. Недавно мы слышали требование о гарантии безопасности, связанное с важной частью пространства ОБСЕ и обновленный дискурс о сферах влияния, — сказал Рау.

По его мнению, ОБСЕ должна сосредоточиться на усилиях по разрешению конфликта на востоке Украины.

Нам нужно сконцентрироваться на мирном разрешении конфликта вокруг Украины в соответствии с минскими договоренностями, уважая суверенитет, территориальную целостность и единство Украины, — отметил он.



При этом глава польской дипломатии отметил, что ситуация с возможной военной эскалацией России нуждается в «международной оценке и надлежащей реакции».

Ранее главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что ОБСЕ вместе с ЕС и НАТО является ключевым игроком в плане обеспечения европейской безопасности.