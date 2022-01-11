Новую дату вторжения России назвали в США - до потепления

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Ракурс

Новую дату предполагаемого вторжения России в Украину назвало The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников. Издание указывает, что морозная погода позволила бы легко передвигаться тяжелым транспортным средствам армии страны-оккупанта по дорогам, однако мягкая зима заставила президента РФ Владимира Путина отложить наземное наступление на Украину до февраля.

Источники в Вашингтоне указывают, что относительно теплая зима в Украине замедлила замерзание земли, поэтому Москва скорректировала планы по нападению и пролонгировала их до февраля. В США считают, что Россия планирует наступление на Украину до начала весны, пока потепление не затруднило передвижение техники по дорогам. В связи с этим Белый дом изучает вероятную погоду в Украине на ближайшие несколько недель.

Напомним, количество российских войск на границе с Украиной за последние недели не изменилось. По оценкам разведки США, Украину оцепили 100 тыс. солдат страны-агрессора, а также дополнительные ударные самолеты.

Первые сообщения о перемещениях армии РФ к границе с Украиной появились в СМИ Запада в ноябре прошлого года. В связи с риском эскалации президент США Джо Байден неоднократно общался с лидером страны-агрессора Путиным, требующим нерасширения НАТО на восток в качестве выдуманной «гарантии безопасности» для РФ.

9 января в Женеве состоялась встреча представителей Москвы и Вашингтона, которая длилась более семи часов.

Источники: The New York Times