Военные учения у границы Украины начала РФ

https://racurs.ua/n165564-voennye-ucheniya-u-granicy-ukrainy-nachala-rf.html

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Военные учения в нескольких областях, прилегающих к государственной границе Украины, начали вооруженные силы страны-агрессора России.

В Западном военном округе на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях начались учения со стрельбами с участием около 3 тыс. военнослужащих, — сообщает 11 января российский «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа РФ.

К учениям также привлекли около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2.

Российские солдаты Висленской и Ельнинской мотострелковых дивизий в Белгородской и Смоленской областях проведут тактико-специальные маневры, отрабатывая «боевое согласование разных формирований» и осваивая «новые методы и тактику выполнения огневых задач». Главный акцент учений, по сообщениям, сконцентрирован на контрольных стрельбах из стрелкового оружия и бронетехники, организации маршей при активном действии «диверсионно-разведывательных групп противника».

Напомним, ранее издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Москва начала перемещать военные вертолеты к границам Украины.