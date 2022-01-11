Путин подогнал к границам Украины боевые вертолеты — The New York Times

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Американские чиновники говорят, что президент России Владимир Путин начал принимать меры для перемещения военных вертолетов к границам с Украиной, а это может означать, что планирование нападения продолжается.

Издание The New York Times 11 января сообщило, что передвижение российских войск замедлилось, но у границы все еще находится 100 тыс. военнослужащих. Россияне разместили дополнительные штурмовики, заявили американские чиновники. Речь идет об ударных и транспортных вертолетах, а также штурмовых истребителях.

Официальные лица США говорят, что окно для российского вторжения ограничено, потому что холодная погода с морозом позволила бы легко передвигаться тяжелым транспортным средствам и оборудованию.

Но относительно мягкая зима замедлила замерзание земли, потому Путин якобы вынужден отложить наземное наступление до февраля. Источники издания в Белом доме сообщили, что администрация Байдена привлекла метеорологов для изучения погоды в Украине в ближайшие недели.

Напомним, что первая половина января 2022 года отмечается рядом переговоров и встреч, в той или иной степени касающихся Украины.

10 января прошли переговоры делегаций США и России.

12 января в Брюсселе состоится встреча Россия-НАТО, 13 января в Вене запланированы переговоры в рамках Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе.

Ранее NYT опубликовало новую карту расположения ВС РФ вокруг границ Украины. На ней указаны роды войск, их численность, разновидности техники. Кремль якобы разработал операцию по привлечению 175 тыс. военных. Сейчас Россия находится «на пути» к получению всего необходимого для начала вторжения.

Источник: The New York Times