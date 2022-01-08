Карту расположения войск России на границе Украины слили в сеть

https://racurs.ua/n165415-kartu-raspolojeniya-voysk-rossii-na-granice-ukrainy-slili-v-set.html

Ракурс

Вторжение России в Украину пугает весь мир — издание The New York Times создало карту с расположением российских войск на границе с Украиной.

Карта была создана на основе украинских и западных источников, данных независимых военных аналитиков и снимков со спутника. Об этом сообщает The New York Times. По информации издания, российские войска окружают Украину с трех сторон. На карте указан род войск, их численность, разновидности техники. Кремль разработал операцию с привлечением 175 тыс. военных. Сейчас Россия находится «на пути» к получению всего необходимого для начала вторжения.

Сообщается, что две группы войск расположены у границы с Беларусью, рядом с городами Ельня (Смоленская область) и Клинцы (Брянская область). Еще три группы расположились неподалеку от Воронежа — эти войска могут непосредственно угрожать Киеву в случае проведения военной операции. Еще одна группа находится в районе Волгограда, две — у границы с так называемыми ЛНР и ДНР. Кроме того, есть еще расположение военных в городе Кореновск (Краснодарский край, только артиллерия) и на территории Крыма.

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия может устроить провокацию у украинских границ, чтобы таким образом оправдать свою новую агрессию в отношении Украины — такое мнение высказали в Госдепе США.

Источник: The New York Times