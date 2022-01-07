Энтони Блинкен, фото: «Слово и Дело»

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Ракурс

Россия может устроить провокацию у украинских границ, чтобы таким образом оправдать свою новую агрессию в отношении Украины.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил об этом сегодня, 7 января, во время брифинга, сообщает американский журнал Barron’s.

Никто не должен удивляться, если Россия спровоцирует провокацию или инцидент, а затем попытается использовать это для оправдания военного вмешательства, надеясь, что к тому времени, когда мир осознает эту хитрость, будет слишком поздно, — подчеркнул Блинкен.

По словам Блинкена, Россия, разместившая десятки тысяч войск вдоль границы с Украиной, прибегает к «газлайтингу» (форме психологического давления в системе абьюзивного поведения), выдвигая свои требования.

Так, Россия попросила о проведении переговоров с США после того, как выдвинула свои предложения, включающие гарантии того, что НАТО не будет расширяться на Украину или другие части бывшего Советского Союза.

Я думаю, что это, безусловно, часть сценария — выдвинуть список абсолютно бесполезных требований, а затем заявить, что другая сторона не идет на контакт и использовать это как оправдание для агрессивных действий, — отметил Блинкен.

В то же время Госсекретарь США подчеркнул, что Россия может выбрать дипломатическое решение по Украине на переговорах, которые состоятся на следующей неделе, но предупредил, что Соединенные Штаты не будут «отвлекаться» на требования Москвы.

Мы готовы решительно ответить на дальнейшую российскую агрессию. Но дипломатическое решение все еще возможно и желательно, если Россия его выберет", — подчеркнул Блинкен.

Источник: Barron’s