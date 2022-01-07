Ентоні Блінкен, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n165414-rosiya-moje-vlashtuvaty-provokaciu-schob-napasty-na-ukrayinu-blinken.html

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Росія може влаштувати провокацію біля українських кордонів, щоб в такий спосіб виправдати свою нову агресію щодо України.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про це сьогодні, 7 січня, під час брифінгу, повідомляє американський журнал Barron’s.

Ніхто не повинен дивуватися, якщо Росія спровокує провокацію чи інцидент, а потім спробує використати це для виправдання військового втручання, сподіваючись, що до того часу, коли світ усвідомить цю хитрість, буде надто пізно, — наголосив Блінкен.

За словами Блінкена, Росія, котра, розмістила десятки тисяч військ вздовж кордону з Україною, вдаєтсья до «газлайтингу» (форми психологічного тиску в системі аб’юзивної поведінки), висуваючи свої вимоги.

Так, Росія попросила про проведення переговорів з США після того, як висунула свої пропозиції, що включають гарантії того, що НАТО не розширюватиметься на Україну чи інші частини колишнього Радянського Союзу.

Я думаю, що це, безумовно, частина сценарію — висунути список абсолютно безглуздих вимог, а потім заявити, що інша сторона не йде на контакт і використовувати це як виправдання для агресивних дій, — зазначив Блінкен.

Водночас Держсекретар США наголосив, що Росія може вибрати дипломатичне рішення щодо України на переговорах, які відбудуться наступного тижня, але попередив, що Сполучені Штати не будуть «відволікатися» на вимоги Москви.

Ми готові рішуче відповісти на подальшу російську агресію. Але дипломатичне рішення все ще можливе і бажане, якщо Росія його обере, — наголосив Блінкен.

Джерело: Barron’s