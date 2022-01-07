Ракурсhttps://racurs.ua/
Під час інциденту на станції метро «Теремки» в Києві, скріншот відео
Нетверезий чоловік зупинив рух поїздів метро в Києві (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n165413-netverezyy-cholovik-zupynyv-ruh-poyizdiv-metro-v-kyievi-video.htmlРакурс
У Києві на станції метро «Теремки» нетверезий чоловік зліз на колії, чим на півгодини заблокував рух потягів.
Про це повідомляє Фейсбук-спільнота «Київ оперативний».
30 хвилин не йшли потяги, бо не було поліційських. В результаті людям набридло чекати і вони самі його витягли, — зазначається в повідомленні. — Після цього він ще пару хвилин погуляв по станції і тільки тоді прийшли чергові правоохоронці.
Зазначається, що чоловіка були складені адмінпротоколи за такі правопорушення:
- дрібне хуліганство;
- появу у громадському місці у стані алкогольного сп’яніння;
- порушення правил карантину.
Нагадаємо, нещодавно в столичному метро один із пасажирів влаштував екстремальну й небезпечну «розвагу» — висунув голову з дверей вагона під час руху. Невдовзі інші пасажири відтягнули його від дверей.
.