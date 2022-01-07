Під час інциденту на станції метро «Теремки» в Києві, скріншот відео

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Ракурс

У Києві на станції метро «Теремки» нетверезий чоловік зліз на колії, чим на півгодини заблокував рух потягів.

Про це повідомляє Фейсбук-спільнота «Київ оперативний».

30 хвилин не йшли потяги, бо не було поліційських. В результаті людям набридло чекати і вони самі його витягли, — зазначається в повідомленні. — Після цього він ще пару хвилин погуляв по станції і тільки тоді прийшли чергові правоохоронці.

Зазначається, що чоловіка були складені адмінпротоколи за такі правопорушення:

дрібне хуліганство;

появу у громадському місці у стані алкогольного сп’яніння;

порушення правил карантину.

Нагадаємо, нещодавно в столичному метро один із пасажирів влаштував екстремальну й небезпечну «розвагу» — висунув голову з дверей вагона під час руху. Невдовзі інші пасажири відтягнули його від дверей.