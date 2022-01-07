Во время инцидента на станции метро «Теремки» в Киеве, скриншот видео

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Ракурс

В Киеве на станции метро «Теремки» нетрезвый мужчина слез на пути, чем на полчаса заблокировал движение поездов.

Об этом сообщает Фейсбук-сообщество «Киев оперативный».

30 минут не шли поезда, потому что не было полицейских. В результате людям надоело ждать и они сами его вытащили, — говорится в сообщении. — После этого он еще пару минут погулял по станции и только тогда пришли дежурные правоохранители.

Отмечается, что мужчины были составлены админпротоколами за следующие правонарушения:

мелкое хулиганство;

появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения;

нарушение правил карантина.

Напомним, недавно в столичном метро один из пассажиров устроил экстремальное и опасное «развлечение» — высунул голову из двери вагона во время движения. Вскоре остальные пассажиры оттащили его от двери.