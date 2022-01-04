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Ракурс
Парень на ходу высунул голову из открытой двери вагона метро в Киеве — видео — новости Киева

Парень на ходу высунул голову из открытой двери вагона метро в Киеве (ВИДЕО)

4 янв 2022, 21:10
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Экстремальное и опасное развлечение устроил пассажир метрополитена Киева — парень на ходу высунул голову из двери вагона. Видеозапись инцидента сняли очевидцы случившегося и распространили в Телеграм-каналах.

На видео виден полупустой вагон столичной подземки, в котором молодой человек держится за открытую дверь вагона и высовывает голову. Вскоре другие пассажиры оттаскивают его от двери.


Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Напомним, недавно в Днепре погиб мужчина, который во время спуска с горки на санках врезался в дерево. Полиция открыла производство по ч.1 ст. 115 (с пометкой «несчастный случай») Уголовного кодекса Украины.

Источник: Ракурс


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