Парень на ходу высунул голову из открытой двери вагона метро в Киеве — видео — новости Киева

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Ракурс

Экстремальное и опасное развлечение устроил пассажир метрополитена Киева — парень на ходу высунул голову из двери вагона. Видеозапись инцидента сняли очевидцы случившегося и распространили в Телеграм-каналах.

На видео виден полупустой вагон столичной подземки, в котором молодой человек держится за открытую дверь вагона и высовывает голову. Вскоре другие пассажиры оттаскивают его от двери.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Напомним, недавно в Днепре погиб мужчина, который во время спуска с горки на санках врезался в дерево. Полиция открыла производство по ч.1 ст. 115 (с пометкой «несчастный случай») Уголовного кодекса Украины.