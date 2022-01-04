Хлопець на ходу висунув голову з дверей вагона метро в Києві

https://racurs.ua/ua/n165306-hlopec-na-hodu-vysunuv-golovu-z-dverey-vagona-metro-v-kyievi-video.html

Ракурс

Екстремальну й небезпечну «розвагу» влаштував пасажир метрополітену Києва — хлопець на ходу висунув голову з дверей вагона. Відеозапис інциденту зняли очевидці події та поширили у Телеграм-каналах.

На відео видно напівпорожній вагон в столичної підземки, в якому молодий чоловік тримається за відчинені двері вагона й висовує голову. Невдовзі інші пасажири відтягують його від дверей.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика!

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі загинув чоловік, який під час спуску з гірки на санках врізався у дерево. Поліція відкрила провадження за ч.1 ст. 115 (з поміткою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України.