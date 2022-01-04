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Ракурс
Хлопець на ходу висунув голову з дверей вагона метро в Києві

Хлопець на ходу висунув голову з дверей вагона метро в Києві (ВІДЕО)

4 січ 2022, 21:10
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Екстремальну й небезпечну «розвагу» влаштував пасажир метрополітену Києва — хлопець на ходу висунув голову з дверей вагона. Відеозапис інциденту зняли очевидці події та поширили у Телеграм-каналах.

На відео видно напівпорожній вагон в столичної підземки, в якому молодий чоловік тримається за відчинені двері вагона й висовує голову. Невдовзі інші пасажири відтягують його від дверей.


Увага! На відео присутня нецензурна лексика!

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі загинув чоловік, який під час спуску з гірки на санках врізався у дерево. Поліція відкрила провадження за ч.1 ст. 115 (з поміткою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України.

Джерело: Ракурс


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