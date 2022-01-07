Украина может получить новый пакет военной помощи от США, фото: «Волынские новости»

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В Белом доме уже подготовили новый пакет военной помощи Украине, который станет дополнением к американской помощи, которую уже получает Киев.

Об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на источники среди американских чиновников.

По информации источников телеканала, Киев надеется на готовность администрации Байдена одобрить дополнительную военную помощь.

Так, Украине могут передать зенитные ракеты Stinger, которые помогут украинским военным защищаться от низколетящих российских вертолетов и беспилотников.

Кроме того, отмечают собеседники издания, администрация президента США готова предупредить Россию о том, что в случае нового нападения на Украину помогут украинским военным, а также поддержат расширение военного присутствия НАТО в Восточной Европе.

В то же время, в перечне предложений для предстоящих переговоров с Россией по так называемым «гарантиям безопасности» в Европе, к проведению которых готовятся у Байдена, есть и возможность сокращения военного присутствия и учений в Восточной Европе.

Но, отмечают источники телеканала, США на обсуждение таких шагов пойдут только в случае, если РФ также изъявит желание обсудить сокращение своего присутствия в регионе, в частности — убрать из самого западного региона — Калининградской области — ракеты «Искандер».

По словам собеседников телеканала, для любого изменения военного присутствия США в Европе РФ должна будет предпринять взаимные равноценные шаги по сокращению своих сил, отвода российских войск из Украины для этого будет недостаточно.

Источник: NBC