Посол Украины в США Оксана Маркарова. Фото: segodnya.ua

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Дополнительную помощь для Украины окажут Соединенные Штаты Америки в 2022 году.

Непосредственная прямая помощь через американский бюджет в этом году составляет 300 млн долл. Но Украина получит еще и дополнительную помощь от заокеанских партнеров. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью «Радіо Свобода».

Вторая часть пособия. И это как раз эта помощь, по которой мы получаем тренинги общие, вооружение, «Джавелины»… Что-то такое, о чем нельзя говорить. Но мы будем очень стараться, чтобы расширялся перечень того защитного оружия, которое мы можем получить, — отметила дипломат.

Посол также добавила, что также активизирована работа в сфере украино-американского военно-технического сотрудничества — сотрудничество по линии «Укроборонпрома», Министерства промышленности и других секторов, предусматривающие совместные проекты и торговлю.

Есть еще два пути, как мы сотрудничаем с США. И он уже был использован во время визита в прошлом году было показано, как это быстро может быть, когда президент США своим указом выделяет дополнительную помощь. Это дополнительно к тем средствам, которые заложены в бюджете, — отметила Маркарова.



Напомним, 28 декабря президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год, объем которого составляет почти 770 млрд долл. Кроме того, документ предусматривает выделение 300 млн долл. военной помощи для Вооруженных сил Украины.

Источник: «Радіо свобода»