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Ракурс
Факельное шествие ко дню рождения Бандеры. Фото: Голос Украины

Факельное шествие ко дню рождения Бандеры началось в Киеве (ТРАНСЛЯЦИЯ)

1 янв 2022, 17:10
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Факельное шествие в честь годовщины со дня рождения Степана Бандеры проходит в Киеве в субботу, 1 января.

Мероприятие началось в 17.00, участники шествия собрались в парке Тараса Шевченко возле памятника Кобзарю. Активисты двинутся с улицы Владимирской, пройдут по бульвару Тараса Шевченко и по Крещатику. Завершится шествие на Майдане Независимости. Традиционно во время марша активисты несут не только факелы, но и портреты исторического деятеля и украинские флаги. О мероприятии сообщала ВО «Свобода» в Facebook.

В этом году отмечается 113-я годовщина со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры. Проводить факельные шествия ко дню рождения Бандеры стало традицией.


Напомним, в Украине длился флешмоб с песней «Батько наш Бандера, Украина мать. Мы за Украину будем воевать». Его поддержали даже в Верховной Раде — песню о проводнике ОУН спели в сессионном зале украинского парламента.

Источник: Ракурс


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