Смолоскипна хода до Дня народження Бандери. Фото: Голос України

https://racurs.ua/ua/n165204-smoloskypna-hoda-do-dnya-narodjennya-bandery-rozpochalasya-v-kyievi-translyaciya.html

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Смолоскипна хода на честь річниці з дня народження Степана Бандери триває у Києві в суботу, 1 січня.

Захід розпочався о 17.00, учасники ходи зібралися в парку Тараса Шевченка біля пам’ятника Кобзареві. Активісти рушать з вулиці Володимирської, пройдуть бульваром Тараса Шевченка та Хрещатиком. Завершиться хода на Майдані Незалежності. Традиційно під час маршу активісти несуть не лише смолоскипи, але й портрети історичного діяча та українські прапори. Про захід повідомляла ВО «Свобода» у Facebook.

Цьогоріч відзначається 113-а річниця з дня народження лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери. Проводити смолоскипні ходи до Дня народження Бандери стало традицією.

Нагадаємо, в Україні тривав флешмоб із піснею «Батько наш — Бандера, Україна — мати. Ми за Україну будем воювати». Його підтримали навіть у Верховній Раді — пісню про провідника ОУН заспівали у сесійній залі українського парламенту.