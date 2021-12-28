Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2022 год. Фото: flickr.com

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Ракурс

Оборонный бюджет США на 2022 финансовый год подписал президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.

Он согласовал закон S. 1605, «О полномочиях в области национальной обороны на 2022 финансовый год», который санкционирует ассигнования на 2022 финансовый год в основном на программы Министерства обороны и военное строительство, программы национальной безопасности Министерства энергетики и разведывательные программы. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Этот закон предусматривает повышение базовой зарплаты американским военнослужащим на 2,7% и другие полномочия, касающиеся армии США. Также документ включает увеличение закупок самолетов и кораблей для Военно-морских сил, а также стратегии противостояния геополитическим угрозам, которые, в частности, исходят от России и Китая.

Объем американского оборонного бюджета составляет почти 770 млрд долл. Кроме того, документ предусматривает выделение 300 млн долл. военной помощи для Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки планируют увеличить военную помощь Украине. Вашингтон проводил работу по предоставлению новых расширенных пакетов военной помощи Киеву.