Джо Байден підписав оборонний бюджет на 2022 рік. Фото: flickr.com

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Ракурс

Оборонний бюджет США на 2022 фінансовий рік підписав президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден.

Він погодив закон S. 1605, «Про повноваження в галузі національної оборони на 2022 фінансовий рік», який санкціонує асигнування на 2022 фінансовий рік в основному на програми Міністерства оборони та військове будівництво, програми національної безпеки Міністерства енергетики та розвідувальні програми. Про це повідомила прес-служба Білого дому.

Цей закон передбачає підвищення базової зарплати американським військовослужбовцям на 2,7% та інші повноваження, що стосуються армії США. Також документ включає збільшення закупівель літаків і кораблів для Військово-морських сил, а також стратегії протистояння геополітичним загрозам, які, зокрема, виходять від Росії та Китаю.

Обсяг американського оборонного бюджету становить майже 770 млрд дол. Крім того, документ передбачає виділення 300 млн дол. військової допомоги для Збройних сил України.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки планують збільшити військову допомогу Україні. Вашингтон проводив роботу щодо надання нових розширених пакетів військової допомоги Києву.