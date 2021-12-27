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28 грудня – яке церковне свято та хто відзначає день ангела. Фото: newch.tv

28 грудня — яке церковне свято та хто відзначає день ангела

27 гру 2021, 21:50
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Свято 28 грудня — Міжнародний день кіно. Це професійне свято всіх тих, хто працює в галузі кіновиробництва.

Кінематограф з’явився ще в XIX столітті та відразу став дуже популярним. Завдяки винаходу братів Люм'єрів люди змогли перебувати в зовсім іншій реальності — по той бік екрану. Нині кіно є не лише розвагою та високим мистецтвом, але й можливістю донести до людства щось важливе.

28 грудня також відзначають День гри в карти. Цікаво, що батьківщиною гри в карти вважається Китай. Головною рисою будь-якої гри в карти є випадковість. Адже карти майже завжди роздаються у випадковому порядку. Тому колоду завжди потрібно перетасовувати після кожної гри.

Окрім того, 28 грудня у світі святкують День календаря. У цей день 1708 року з ініціативи Петра I був виданий перший цивільний календар за редакцією графа Якова Браса.

Православна церква вшановує пам’ять святого Трифона. Він вважається покровителем моряків. Трифону моляться в разі небезпеки. Усі, хто пов’язаний із морем, намагаються 28 грудня поставити в церкві свічку святому. Іменини святкують Василь, Іларіон, Олександр, Павло, Степан та Трифон.


День історії:

  • 1065 рік — в Лондоні заснували Вестмінстерське абатство;
  • 1845 рік — у Києві створили Кирило-Мефодіївське товариство;
  • 1869 рік — американець Вільям Фінлі Семпл запатентував жувальну гумку;
  • 1895 рік — в Парижі брати Люм'єри проводять перший у світі платний кіносеанс;
  • 1942 рік — в ході Другої світової війни японська авіація розпочинає бомбардування міста Калькутта в Індії;
  • 1983 рік — створено Шацький національний природний парк;
  • 1991 рік — незалежність України визнають Італія, Індонезія, Йорданія, Оман, Сирія, Японія.

Джерело: Ракурс


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