Магнітну бурю прогнозують 28 грудня. Фото: istockphoto.com

https://racurs.ua/ua/n164975-magnitnu-buru-prognozuut-28-grudnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні у вівторок, 28 грудня, буде хмарною. У північних, центральних та західних областях прогнозується сніг.

У східних регіонах пройде сніг із дощем, у південних областях очікується дощ. Вітер східний, південно-східний, 2−8 м/с, пориви до 20 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві буде похмурою та зі снігом. Температура повітря вночі очікується 6−7° морозу, вдень — 4° нижче нуля.

Погода у Львові буде прохолодною, вночі стовпчики термометрів опустяться до 6° з позначкою мінус, вдень покажуть 2−3° морозу.

Погода в Харкові прогнозується зі снігом протягом доби. Вночі температура складе 11−12° нижче нуля, вдень буде 7° з позначкою мінус.

Погода в Одесі очікується з дощем та мокрим снігом. Уночі стовпчики термометрів опустяться до 4° морозу, вдень покажуть 5° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні буде неспокійною, очікується слабка магнітна буря.

Джерело: Gismeteo