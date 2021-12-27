Циклон принесе сильний снігопад, ймовірні відключення струму і колапс на дорогах

Циклон принесе сильний снігопад, ймовірні відключення струму і колапс на дорогахhttps://racurs.ua/ua/n164970-cyklon-prynese-sylnyy-snigopad-ymovirni-vidkluchennya-strumu-i-kolaps-na-dorogah.htmlРакурс
Внаслідок виходу активного циклону в Україні 27−28 грудня очікують ускладнення погодних умов.
27 грудня вдень в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, упродовж 28 грудня у південних, вночі і у Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях, вдень і у центральних та східних областях синоптики прогнозують сильний снігопад, в тому числі мокрий сніг.
Приріст снігового покриву становитиме 10−20 см, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Можливе налипання мокрого снігу, у південній частині, вдень і в центральних областях мокрий сніг та дощ, ожеледь. Крім західних та північних областей, в Україні можливі пориви вітру 15−20 м/с, хуртовини, снігові замети, на дорогах країни ожеледиця.
Такі погодні умови можуть спричинити порушення руху транспорту та відключення енергозабезпечення населених пунктів, повідомили в Укргідрометцентрі.
28 грудня снiгопади можуть спричинити сходження лавин у горах Iвано-Франкiвської та на високогiр’ї східної частини Закарпатської областей.
Морози в Україні домінуватимуть. Лише на півдні очікується плюсова температура.
У Києві 28 грудня — хмарна погода, є ймовірність снігу, проте не сильного і без хуртовин. Вночі в Києві -8−10, вдень близько -5 градусів.