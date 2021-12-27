Роборука готує їжу і збирає обіди в їдальні авіабази ВПС США

https://racurs.ua/ua/n164969-roboruka-gotuie-yiju-i-zbyraie-obidy-v-yidalni-aviabazy-vps-ssha-foto.html

Ракурс

У їдальні каліфорнійської бази ВПС США поставили роботизовану руку — вона готує їжу та збирає обіди.

За задумом розробників, вона допоможе знизити ризик передачі бактерій від людини до людини.

Роборука Альфред бостонського стартапу Dexai Robotics заповнює тарілки в їдальні авіабази Тревіс Військово-повітряних сил США в Північній Каліфорнії, пише газета Міністерства оборони країни Stars and Stripes.

«Альфреда» розробили для скорочення кількості харчових відходів, зниження ризику передачі мікробів та звільнення людських рук для іншої діяльності. Як випливає з держконтракту, роборуку оснастили машинним зором та програмами для розпізнавання інгредієнтів.

Вона може, наприклад, нарізати та зібрати салат, подати морозиво та підсмажити стейк — для цього їй потрібно до 15 хвилин.

Якщо експеримент з «Альфредом» пройде успішно, роботизовану руку поставлять ще у десять військових їдалень.