Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Роборука готує їжу і збирає обіди в їдальні авіабази ВПС США

Роборука готує їжу і збирає обіди в їдальні авіабази ВПС США (ФОТО)

27 гру 2021, 13:32
999

У їдальні каліфорнійської бази ВПС США поставили роботизовану руку — вона готує їжу та збирає обіди.

За задумом розробників, вона допоможе знизити ризик передачі бактерій від людини до людини.

Роборука Альфред бостонського стартапу Dexai Robotics заповнює тарілки в їдальні авіабази Тревіс Військово-повітряних сил США в Північній Каліфорнії, пише газета Міністерства оборони країни Stars and Stripes.

Роборука готує їжу та збирає обіди в їдальні авіабази ВПС США, скріншот відео

«Альфреда» розробили для скорочення кількості харчових відходів, зниження ризику передачі мікробів та звільнення людських рук для іншої діяльності. Як випливає з держконтракту, роборуку оснастили машинним зором та програмами для розпізнавання інгредієнтів.

Вона може, наприклад, нарізати та зібрати салат, подати морозиво та підсмажити стейк — для цього їй потрібно до 15 хвилин.

Роборука готує їжу та збирає обіди в їдальні авіабази ВПС США, скріншот відео


Якщо експеримент з «Альфредом» пройде успішно, роботизовану руку поставлять ще у десять військових їдалень.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів